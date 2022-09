Maltempo: strada allagata, negoziante in canoa per protesta (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In canoa per attraversare il corso principale di Lacco Ameno, sull’isola di Ischia: è questa la singolare forma di protesta attuata stamattina da un commerciante a causa dell’allagamento di diversi tratti della strada del comune isolano che conduce anche al prestigioso hotel Regina Isabella. A seguito delle abbondanti piogge che da stanotte flagellano pure l’isola verde, corso Angelo Rizzoli si trova allagato per diversi tratti ed in qualche punto l’acqua arriva a quaranta centimetri nonostante che la strada si trovi a qualche metro di distanza dal mare e dalla spiaggia sottostante. L’acqua piovana non viene smaltita adeguatamente tanto che sia la sede stradale che i marciapiedi per molti metri sono impraticabili: per questo Michele Schiano, proprietario di un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Inper attraversare il corso principale di Lacco Ameno, sull’isola di Ischia: è questa la singolare forma diattuata stamattina da un commerciante a causa dell’allagamento di diversi tratti delladel comune isolano che conduce anche al prestigioso hotel Regina Isabella. A seguito delle abbondanti piogge che da stanotte flagellano pure l’isola verde, corso Angelo Rizzoli si trova allagato per diversi tratti ed in qualche punto l’acqua arriva a quaranta centimetri nonostante che lasi trovi a qualche metro di distanza dal mare e dalla spiaggia sottostante. L’acqua piovana non viene smaltita adeguatamente tanto che sia la sedele che i marciapiedi per molti metri sono impraticabili: per questo Michele Schiano, proprietario di un ...

