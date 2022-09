Liverpool, ora Arthur vuole convincere Klopp: l’ultima mossa (Di domenica 25 settembre 2022) Arthur vuole convincere Klopp a cambiare idea: l’ultima mossa del centrocampista del Liverpool Arthur vuole convincere Jurgen Klopp a dargli una nuova chance al Liverpool. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il regista brasiliano si è circondato di tre professionisti: il preparatore fisico Daniel Esteban Labarca Encina, la nutrizionista Joana Pessoa Dell’Oro e il fisioterapista Adrián Martínez Castro. Così può tornare in forma il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022)a cambiare idea:del centrocampista delJurgena dargli una nuova chance al. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il regista brasiliano si è circondato di tre professionisti: il preparatore fisico Daniel Esteban Labarca Encina, la nutrizionista Joana Pessoa Dell’Oro e il fisioterapista Adrián Martínez Castro. Così può tornare in forma il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

