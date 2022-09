LIVE Sonego-Bublik 7-6 0-1, Finale ATP Metz 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo parziale al tie-break (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio centrale di Sonego. 15-15 Buona prima del piemontese. 0-15 Errore in uscita dal servizio di Sonego con il rovescio. 0-1 Bublik comincia bene il secondo set. 40-30 SMASH VINCENTE DI Sonego! In rete il recupero di diritto di Bublik. 40-15 FUORI DI POCO IL DIRITTO IN RECUPERO IN ALLUNGO DI Sonego 30-15 Prima esterna del kazako. 15-15 Rovescio lungo di Bublik in uscita dal servizio. 15-0 IN CORRIDOIO IL RECUPERO DI DIRITTO LUNGOLINEA DI Sonego INIZIO SECONDO SET 16.35 Lorenzo Sonego conquista il primo parziale dopo 57 minuti di gioco grazie al tie-break conquistato ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio centrale di. 15-15 Buona prima del piemontese. 0-15 Errore in uscita dal servizio dicon il rovescio. 0-1comincia bene il secondo set. 40-30 SMASH VINCENTE DI! In rete il recupero di diritto di. 40-15 FUORI DI POCO IL DIRITTO IN RECUPERO IN ALLUNGO DI30-15 Prima esterna del kazako. 15-15 Rovescio lungo diin uscita dal servizio. 15-0 IN CORRIDOIO IL RECUPERO DI DIRITTO LUNGOLINEA DIINIZIO SECONDO SET 16.35 Lorenzoildopo 57 minuti di gioco grazie al tie-to ...

zazoomblog : LIVE – Sonego-Bublik 5-4 finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Bublik #finale #2022: - sportli26181512 : Sonego-Bublik all'ATP Metz: il risultato in diretta live: Lorenzo Sonego in campo nella finale del torneo ATP 250 d… - EHEAAOO : RT @SuperTennisTv: Oggi in diretta su #SuperTennisTV: Finale di Metz ???? ?Ore 15:30 Bublik ?? Sonego Finale di San Diego ???? ?Ore 2:00 Giron… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Metz 2022 - Lorenzo Sonego disputa la sua quinta finale in carriera contro Aleksandr Bublik che… - Fprime86 : RT @SkySport: Atp #Metz, alle 15:30 la finale #Sonego-#Bublik LIVE su #SkySport #Tennis e in streaming su #NOW: gli aggiornamenti in dirett… -