Italia, Mancini: «Immobile? Non abbiamo voluto rischiare» (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole di Roberto Mancini in vista della partita tra l’Italia e l’Ungheria, decisivo per l’accesso alle Final Four di Nations League Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida degli Azzurri contro l’Ungheria, valida per il primo posto nel girone di Nations League e l’accesso alle Final Four. Di seguito le sue parole. Immobile – «abbiamo provato a lui è stato bravissimo a stare con noi. Poi stamattina abbiamo deciso di lasciarlo a casa perché non valeva la pena correre il rischio, diventata troppo pericoloso. Dispiaceva a lui e a noi. Ciro sarebbe rimasto volentieri, è rimasto con noi anche durante la prima partita. Ha voluto provarci, ma non poteva rischiare». UNGHERIA – «Giocare in Ungheria non è mai semplice, mi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole di Robertoin vista della partita tra l’e l’Ungheria, decisivo per l’accesso alle Final Four di Nations League Robertoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida degli Azzurri contro l’Ungheria, valida per il primo posto nel girone di Nations League e l’accesso alle Final Four. Di seguito le sue parole.– «provato a lui è stato bravissimo a stare con noi. Poi stamattinadeciso di lasciarlo a casa perché non valeva la pena correre il rischio, diventata troppo pericoloso. Dispiaceva a lui e a noi. Ciro sarebbe rimasto volentieri, è rimasto con noi anche durante la prima partita. Haprovarci, ma non poteva». UNGHERIA – «Giocare in Ungheria non è mai semplice, mi ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti da Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Ore 20.45 ??? Stadio 'G… - Azzurri : #Nazionale ???? ??? Le parole del Ct #Mancini, #Raspadori, #Bonucci, #Acerbi e #Dimarco dopo Italia-Inghilterra 1-0… - AntoVitiello : #Italia, #Mancini sulle condizioni di Sandro #Tonali: 'Non ha mai fatto nulla da quando è arrivato. Noi non l'abbia… - sportmediaset : Mancini: 'Cambierò qualcosa in Ungheria. Immobile? Inutile rischiarlo' #Mancini #NationsLeague - SampNews24 : #Sampdoria, #Gabbiadini titolare in #Ungheria-#Italia, #Mancini: «Qualcosa cambieremo» -