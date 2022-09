Gli Usa restituiscono all’Italia 58 reperti pregiati (Di domenica 25 settembre 2022) Il giorno 6 Settembre 2022, a New York, nella sede della procura distrettuale di Manhattan diretta da Alvin Bragg, sono stati restituiti all’Italia 58 reperti pregiati che – nell’arco degli ultimi decenni – erano finiti negli Usa, smerciati dai grandi trafficanti internazionali: a riportarli a casa i Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi di Homeland Security Investigations. Presenti il console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, il comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, generale Roberto Riccardi, e il vice procuratore del District Attorney’s Office di Manhattan, Matthew Bogdanos I reperti, che resteranno a New York in attesa di essere rimpatriati con spedizione diplomatica, appartengono alle civiltà romana, etrusca, magnogreca e apula: la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) Il giorno 6 Settembre 2022, a New York, nella sede della procura distrettuale di Manhattan diretta da Alvin Bragg, sono stati restituiti58che – nell’arco degli ultimi decenni – erano finiti negli Usa, smerciati dai grandi trafficanti internazionali: a riportarli a casa i Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi di Homeland Security Investigations. Presenti il console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, il comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, generale Roberto Riccardi, e il vice procuratore del District Attorney’s Office di Manhattan, Matthew Bogdanos I, che resteranno a New York in attesa di essere rimpatriati con spedizione diplomatica, appartengono alle civiltà romana, etrusca, magnogreca e apula: la ...

rulajebreal : Per coloro che negavano gli stupri dei russi ai danni dei bambini in Ucraina…Ecco le conclusioni dell’ONU: la Russi… - _Nico_Piro_ : #24settembre mi sono perso qualcosa forse per cui chiedo il vostro aiuto...Gli Usa hanno poi rivelato i nomi dei pa… - rulajebreal : L’avvocato di Trump sotto indagine con l’accusa di aver svolto un ruolo durante il golpe dei suprematisti & per l’a… - Toniapatty : RT @ClaudioDeglinn2: ECCO COME GLI USA CAMBIANO IL CLIMA E CAUSANO I DISASTRI: Progetto H.A.A.R.P. per la manipolazione e la creazione di… - Fernando_Boccia : @angelo_falanga Hanno già deciso, devono spingere la Russia verso la guerra nucleare X distruggere lei e noi, gli U… -