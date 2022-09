Gianluca Vacchi | turni estenuanti e balletti su Tik Tok per i dipendenti

repubblica : Gianluca Vacchi e i dipendenti costretti a ballare su TikTok, la Procura apre un'inchiesta [di Giuseppe Scarpa] - CorriereCitta : Gianluca Vacchi costringe i suoi dipendenti a ballare su Tik Tok: aperta un’inchiesta - ABosurgi : RT @Gazzettino: #gianluca vacchi e i #dipendenti «costretti a ballare su #tiktok»: la Procura apre un'inchiesta - Profilo3Marco : RT @repubblica: Gianluca Vacchi e i dipendenti costretti a ballare su TikTok, la Procura apre un'inchiesta [di Giuseppe Scarpa] https://t.c… - NethipEdien2000 : RT @repubblica: Gianluca Vacchi e i dipendenti costretti a ballare su TikTok, la Procura apre un'inchiesta [di Giuseppe Scarpa] https://t.c… -

Guai in vista per. Sfruttamento e comportamenti che hanno provocato stress sul posto di lavoro. I non solo erano costretti a lavorare dalle 10 di mattina fino alle 4 - 5 della notte, ma dovevano spesso ...' Stress tra il personale': è questa la descrizione che fa la domestica Laluna Macriris, ex collaboratrice diche spiega come i video pubblicati su TikTok dall'influencer arrecassero danni psicologici al personale. Come riporta La Repubblica, 'se i dipendenti non andavano a tempo di musica, se ...Lo scontro tra Gianluca Vacchi e i suoi domestici continua e arriva in tribunale. Ora si amplia e coinvolge anche altri due lavoratori. Non solo, l’influencer dovrò rispondere di calunnia. Le accuse d ...Guai in vista per Gianluca Vacchi. Sfruttamento e comportamenti che hanno provocato stress sul posto di lavoro. I dipendenti non solo erano costretti a lavorare dalle 10 di mattina fino alle ...