Cuadrado è a un passo dalla cessione: ecco la sua destinazione (Di domenica 25 settembre 2022) Juan Cuadrado è uno di quei giocatori che è stato in grado di rendere grande la Juve, ma purtroppo l’età inizia a essere un grave problema. I problemi in casa Juventus stanno diventando davvero sempre più evidenti, con tanti giocatori che non stanno rendendo secondo aspettative, con Juan Cuadrado che sembra essere messo sempre di più ai margini della squadra. LaPresseL’inizio di stagione della Juventus è stato sicuramente a dir poco disastroso, con una serie di risultati che stanno mettendo in grave crisi la serenità dell’ambiente bianconero. Anche diversi senatori della squadra non stanno riuscendo assolutamente a risultare determinanti, anzi il loro rendimento è ben al di sotto delle aspettative. Uno di quelli che non sta dunque confermandosi all’altezza del suo grande blasone è sicuramente il colombiano Juan Cuadrado, uno di quelli ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 25 settembre 2022) Juanè uno di quei giocatori che è stato in grado di rendere grande la Juve, ma purtroppo l’età inizia a essere un grave problema. I problemi in casa Juventus stanno diventando davvero sempre più evidenti, con tanti giocatori che non stanno rendendo secondo aspettative, con Juanche sembra essere messo sempre di più ai margini della squadra. LaPresseL’inizio di stagione della Juventus è stato sicuramente a dir poco disastroso, con una serie di risultati che stanno mettendo in grave crisi la serenità dell’ambiente bianconero. Anche diversi senatori della squadra non stanno riuscendo assolutamente a risultare determinanti, anzi il loro rendimento è ben al di sotto delle aspettative. Uno di quelli che non sta dunque confermandosi all’altezza del suo grande blasone è sicuramente il colombiano Juan, uno di quelli ...

capodadda : @piro_piro15 @MarcelloChirico Un passo alla volta, Cuadrado e Sandro anno prossimo vanno in scadenza e non penso saranno rinnovati - Roby561006681 : @titti97370553 @juvemyheart @MaXcsJJ @Bea_Mary84 @JUVE1897__ Le Parole di Cuadrado a Vlahovic..in Samp Juve:” no la… - RaffaelloZizzo : Cuadrado pensasse alle tre ripartenze che ha sbagliato in champions che sul 2-0 la partita era chiusa! Stessa cosa… -