Calcio a 5, Serie A: nella prima giornata il Pescara supera l’Itaservice Pesaro! Successi larghi per Pomezia e Sandro Abate (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo gli anticipi di ieri, la prima giornata della stagione regolare 2022-2023 di Calcio a 5, ha completato oggi, 24 settembre, il suo programma, con sei partite in agenda. Andiamo a vedere come si sono sviluppate le cose. Il risultato più eclatante è quello rappresentato dalla vittoria per 2-1 del Futsal Pescara sui campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro, in un match deciso dalla zampata vincente di Coco Wellington, dopo il botta e risposta sull’asse Caruso-Schiochet. Poi altri due Successi interni: quello del Pomezia, per 4-1, con uno scatenato Divanei (doppietta per lui), sul Real San Giuseppe e quello per 5-3 dell’Olimpus Roma nel derby contro il Ciampino Aniene, in un confronto deciso da Marcelinho e Bagatini. Infine i tre Successi esterni: quello della Came ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo gli anticipi di ieri, ladella stagione regolare 2022-2023 dia 5, ha completato oggi, 24 settembre, il suo programma, con sei partite in agenda. Andiamo a vedere come si sono sviluppate le cose. Il risultato più eclatante è quello rappresentato dalla vittoria per 2-1 del Futsalsui campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro, in un match deciso dalla zampata vincente di Coco Wellington, dopo il botta e risposta sull’asse Caruso-Schiochet. Poi altri dueinterni: quello del, per 4-1, con uno scatenato Divanei (doppietta per lui), sul Real San Giuseppe e quello per 5-3 dell’Olimpus Roma nel derby contro il Ciampino Aniene, in un confronto deciso da Marcelinho e Bagatini. Infine i treesterni: quello della Came ...

