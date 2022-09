Austria-Croazia, infortunio per Brozovic: possibile problema muscolare alla coscia (Di domenica 25 settembre 2022) Ennesimo tributo offerto dalla pausa delle Nazionali alla Serie A. Stavolta tocca a Marcelo Brozovic farsi male, peraltro da solo, durante Austria-Croazia. Il centrocampista croato dell’Inter ha riportato un infortunio, probabilmente di natura muscolare, ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Fastidio alla coscia per il mediano nerazzurro, che aveva tentato una estirada per controllare un pallone. In attesa di un responso medico, in apprensione Inzaghi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Ennesimo tributo offerto dpausa delle NazionaliSerie A. Stavolta tocca a Marcelofarsi male, peraltro da solo, durante. Il centrocampista croato dell’Inter ha riportato un, probabilmente di natura, ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Fastidioper il mediano nerazzurro, che aveva tentato una estirada per controllare un pallone. In attesa di un responso medico, in apprensione Inzaghi. SportFace.

NumeroDiez_10 : Nuovi problemi per Simone #Inzaghi. ?? Marcelo #Brozovic è uscito al 18esimo minuto in #Austria-#Croazia. Problema… - TuttoMercatoWeb : Inter, scatta l'allarme: infortunio alla coscia sinistra per Brozovic al 17' di Austria-Croazia - marco16058663 : Infortunio brozovic in Austria Croazia ecco perché odio le nazionali ?????? , la fortuna mai dalla nostra parte - FraLeo0115 : @alecrepes Brozovic interpreta un milanista e si rompe da solo in Austria Croazia - bedconejo : RT @InterHubOff: ?????? Infortunio per Brozovic, sostituito al 19' del match tra Croazia e Austria per un problema muscolare. [@DanViti] -