Vacanze? Meglio a Settembre, ecco i vip che lanciano la moda della partenza in ritardo (Di sabato 24 settembre 2022) I VIP lanciano la moda delle Vacanze a Settembre! La maggior parte di noi è tornata in ufficio, ma invece c’è ancora qualcuno che sta preparando le valige per le ferie e tanti di loro sono personaggi famosi! Mentre noi siamo qui in ufficio a recuperare tutte le scadenze e gli impegni “persi” durante le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 24 settembre 2022) I VIPladelle! La maggior parte di noi è tornata in ufficio, ma invece c’è ancora qualcuno che sta preparando le valige per le ferie e tanti di loro sono personaggi famosi! Mentre noi siamo qui in ufficio a recuperare tutte le scadenze e gli impegni “persi” durante le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

giorgioloda : @RaiNews eheh ricomincia la scuola ricomincia il circo... manifestare d'estate no? Ma va! Meglio andare con Ryanair… - 546Stefania : Ora meglio ....tu passato bene le vacanze ? - meglio_senza : Luca voleva il circolo ricreativo la casa vacanze la gita scolastica peccato che a noi piacciono le sceneggiate - i89taylvr : @lovekissingsue ma resta sempre la roba di mio padre e poi non gli voglio rompere, già ste 2 settimane che l'ho riv… - Phra93 : @elenapison Ma non è più amica con quell’altra illustratrice di cui non ricordo il nome? Io ormai ho smesso di segu… -