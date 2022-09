Udine Fashion Night | 30 settembre in piazza Libertà

UdineseTV : 'Udine Fashion Night' tinge la città con i colori dell'alta moda per un omaggio all'eccellenza Friulana - - simonbefree : grazie @LeFrecce per aver messo una sola freccia che fa Milano Centrale - Udine durante la fashion week così da ren… -

Si preannuncia già come un altro grande successo, Udine Fashion Night, l'appuntamento organizzato da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli per venerdì 30 settembre alle 20.30 in piazza Libertà. Torna l'alta moda, serata speciale per Udine Fashion Night La prima edizione è stata un inno alla ripartenza. Ora, a un anno di distanza, è tempo di dedicare uno degli eventi più attesi di fine estate alle aziende che hanno fatto la storia e hanno contribuito ...