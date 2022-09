Traffico Roma del 24-09-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 settembre 2022) Luceverdeda trovati a questo aggiornamento da Simona a cerchiare una buona serata code per incidente sul Raccordo Anulare tra la Pontina daFiumicino lungo la carreggiata interna sulla disagi per lavori in zona Tor de’ Cenci crude nelle due direzioni mentre lungo la via Appia abbiamo ora lentamente pertra Ciampino e Capannelle al Circo Massimo chiusure per il concerto di stasera di Renato Zero attenzione alla segnaletica nella trasporto pubblico deviazioni per le linee bus della zona corteo in centro verso Piazza del Popolo chiusure e modifiche nella trasporto pubblico sulla Viale dei Prati Fiscali incidente rallentamenti tra la via Salaria e viale Jonio incidente all’altezza di largo valtournanche alla Gianicolense intanto per allagamenti chiuso un tratto di Largo Ravizza i dettagli di e di altre notizie sono nel ...