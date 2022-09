Sicilia, Micciché chiude la corsa di Schifani: “È stata una campagna bellissima”. Ma dal palco nessuno cita gli arresti dei due candidati (Di sabato 24 settembre 2022) “Siamo alla conclusione di una campagna elettorale che è stata molto bella, mi piacciono sempre le campagne elettorali, ma questa è stata particolarmente bella”. Così il vicerè berlusconiano in Sicilia, Gianfranco Micciché, apre l’evento di chiusura della corsa di Renato Schifani alla presidenza dell’isola. Lo fa nello stesso giorno in cui Salvatore Ferrigno, candidato del centrodestra nelle liste autonomiste di Raffaele Lombardo (ma ex deputato di Forza Italia) è stato arrestato su richiesta della procura di Palermo per voto di scambio politico-mafioso. Appena il giorno prima un’altra candidata – Barbara Mirabella di Fratelli d’Italia – era stata arrestata per corruzione su richiesta della procura di Catania. Ma per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) “Siamo alla conclusione di unaelettorale che èmolto bella, mi piacciono sempre le campagne elettorali, ma questa èparticolarmente bella”. Così il vicerè berlusconiano in, Gianfranco, apre l’evento di chiusura delladi Renatoalla presidenza dell’isola. Lo fa nello stesso giorno in cui Salvatore Ferrigno, candidato del centrodestra nelle liste autonomiste di Raffaele Lombardo (ma ex deputato di Forza Italia) è stato arrestato su richiesta della procura di Palermo per voto di scambio politico-mafioso. Appena il giorno prima un’altra candidata – Barbara Mirabella di Fratelli d’Italia – eraarreper corruzione su richiesta della procura di Catania. Ma per ...

