Se i tuoi capi sono sbiaditi, metti questo in lavatrice per un bucato brillante (Di sabato 24 settembre 2022) Molti detestano fare il bucato, ma se ci pensate bene, in realtà, quando usiamo lavatrice, dobbiamo solo aggiungere i capi, detergente e ammorbidente, e a tutto il resto ci pensa… L'articolo proviene da Puglia24news. Leggi su puglia24news (Di sabato 24 settembre 2022) Molti detestano fare il, ma se ci pensate bene, in realtà, quando usiamo, dobbiamo solo aggiungere i, detergente e ammorbidente, e a tutto il resto ci pensa… L'articolo proviene da Puglia24news.

OlderGf : @AlbertoSomma4 Non è vero. Ad oggi giornalisti, osservatori internazionali e della Corte Penale internazionale dell… - Tanindindon : @LiaQuartapelle Sei una stronza imbrogliona, non è questo che ha detto Berlusconi. Come al solito siete bravi a mis… - RosSim80 : @jacopo_iacoboni Ok JacoIaco, è la seconda volta che spingi su questa mobilitazione totale, e i tuoi capi avranno l… - fabry668 : @la_kuzzo ,@GiuseppeConteIT @LaStampa @ODG_CNOG i tuoi capi sono contenti del compitino che hai di nuovo eseguito a… - ItalicoOpposto : @fabrizietto67 Te sei de Capena Nord… proprio a Roma Nord lo conoscono bene quel Bar?? Visto che i tuoi capi di curv… -