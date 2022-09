Russia, Putin corre ai ripari: subito cittadinanza per militari stranieri (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha approvato oggi una nuova norma che consente agli stranieri che prestano servizio nell’esercito russo di richiedere ed ottenere in tempi rapidi la cittadinanza anche se non in possesso di un permesso di residenza. L’emendamento alla Legge sulla cittadinanza della Federazione russa riguarda i militari di nazionalità straniera che abbiano firmato un contratto di almeno un anno con le Forze armate del paese. Altre riforme sono state approvate nell’ambito del codice penale: a partire da ora e per quanto riguarda determinati reati, averli commessi nei periodi di mobilitazione o legge marziale costituirà un’aggravante. I militari che si rifiutano di prendere parte alle ostilità potranno essere puniti anche con 15 anni di reclusione. Chi ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha approvato oggi una nuova norma che consente agliche prestano servizio nell’esercito russo di richiedere ed ottenere in tempi rapidi laanche se non in possesso di un permesso di residenza. L’emendamento alla Legge sulladella Federazione russa riguarda idi nazionalità straniera che abbiano firmato un contratto di almeno un anno con le Forze armate del paese. Altre riforme sono state approvate nell’ambito del codice penale: a partire da ora e per quanto riguarda determinati reati, averli commessi nei periodi di mobilitazione o legge marziale costituirà un’aggravante. Iche si rifiutano di prendere parte alle ostilità potranno essere puniti anche con 15 anni di reclusione. Chi ...

rulajebreal : Per coloro che negavano gli stupri dei russi ai danni dei bambini in Ucraina…Ecco le conclusioni dell’ONU: la Russi… - matteorenzi : Vicenda Russia: Berlusconi sbaglia a giustificare Putin. E Conte sbaglia a non spiegare perché ha fatto entrare in… - CottarelliCPI : L'ambasciata russa pubblica foto di politici italiani con Putin. Ma molte risalgono al periodo pre-invasione Crimea… - albertocaldana : RT @PolScorr: Primi arresti a Mosca, #Russia Continuano le proteste contro la mobilitazione di guerra indetta da #Putin Una 'pericolosa'… - GoldenDaveMno : RT @jacopo_iacoboni: “Venite anche voi con me!” A Omsk, maschi reclutati a forza gridano alla polizia che anche loro dovrebbero andare al… -