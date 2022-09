Pellet, boom di ricerche online: costi e come acquistare (Di sabato 24 settembre 2022) Un termometro dell’intenzione degli italiani di risparmiare sull’energia in vista dell’inverno può essere la ricerca del termine ‘Pellet’ sui motori di ricerca on-line. Google ad esempio, attraverso il suo servizio Google Trends, registra l’andamento delle ricerche effettuate su internet nell’ultimo anno. Dopo un primo boom (in una scala che va da 0 a 100) nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina (72 nella settimana dal 6 al 12 marzo), le ricerche si sono stabilizzate in primavera per risalire ancora 72 nella settimana dal 10 al 16 luglio, fino a toccare gli 85 punti tra fine agosto e primi di settembre e viene stimata a 100 a fine settembre. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Gea. LEGGI ANCHE –> Ofcom indaga su concorrenza in servizi cloud Google Tra le regioni più interessate al combustibile per ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 settembre 2022) Un termometro dell’intenzione degli italiani di risparmiare sull’energia in vista dell’inverno può essere la ricerca del termine ‘’ sui motori di ricerca on-line. Google ad esempio, attraverso il suo servizio Google Trends, registra l’andamento delleeffettuate su internet nell’ultimo anno. Dopo un primo(in una scala che va da 0 a 100) nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina (72 nella settimana dal 6 al 12 marzo), lesi sono stabilizzate in primavera per risalire ancora 72 nella settimana dal 10 al 16 luglio, fino a toccare gli 85 punti tra fine agosto e primi di settembre e viene stimata a 100 a fine settembre. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Gea. LEGGI ANCHE –> Ofcom indaga su concorrenza in servizi cloud Google Tra le regioni più interessate al combustibile per ...

