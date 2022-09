Luca e Sara vogliono ritirarsi: “Ansia e pianti tutti i giorni, qua è una tortura” (Di sabato 24 settembre 2022) Luca Salatino e Sara Manfuso potrebbero non arrivare al mese di ottobre al Grande Fratello Vip, dato che entrambi ieri hanno minacciato di ritirarsi dal gioco. Nessun capriccio da diva né scenate davanti la porta rossa, ma dei problemi personali piuttosto seri per entrambi. Parlando proprio con Luca Salatino, Sara Manfuso gli ha confessato: “Qua dentro è come una tortura, una violenza, ti capisco”. A questo punto l’ex tronista ha aggiunto: “Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’Ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di ... Leggi su biccy (Di sabato 24 settembre 2022)Salatino eManfuso potrebbero non arrivare al mese di ottobre al Grande Fratello Vip, dato che entrambi ieri hanno minacciato didal gioco. Nessun capriccio da diva né scenate davanti la porta rossa, ma dei problemi personali piuttosto seri per entrambi. Parlando proprio conSalatino,Manfuso gli ha confessato: “Qua dentro è come una, una violenza, ti capisco”. A questo punto l’ex tronista ha aggiunto: “Sono cinqueche piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’per tutto il giorno,, domani chiederò ufficialmente di ...

