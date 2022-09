LIVE – Olbia-Siena, Serie C 2022/2023: girone B (DIRETTA) (Di sabato 24 settembre 2022) Alle 17:30 di sabato 23 settembre l’Olbia ospiterà il Siena in occasione della della quinta giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Grande attesa per questa sfida tra due squadre che fin qui hanno collezionato rispettivamente 4 e 10 punti in queste prime apparizioni. Favoriti i toscani, ma i padroni di casa puntano a sorprendere. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Olbia-Siena 0-0 15? – Traversa per il Siena: Disanto prova la gran botta a giro col destro, ma il suo tiro sbatte sul legno alto. 8? – Solo Siena in questi primi minuti, Olbia in ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Alle 17:30 di sabato 23 settembre l’ospiterà ilin occasione della della quinta giornata delB di. Grande attesa per questa sfida tra due squadre che fin qui hanno collezionato rispettivamente 4 e 10 punti in queste prime apparizioni. Favoriti i toscani, ma i padroni di casa puntano a sorprendere. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 15? – Traversa per il: Disanto prova la gran botta a giro col destro, ma il suo tiro sbatte sul legno alto. 8? – Soloin questi primi minuti,in ...

nebulosa_mente : RT @CentotrentunoC: Serie C ?? ?? L’#Olbia di #Occhiuzzi torna tra le mura amiche ospitando il #Siena nella 5ª giornata di #SerieC ???? htt… - CentotrentunoC : Serie C ?? ?? L’#Olbia di #Occhiuzzi torna tra le mura amiche ospitando il #Siena nella 5ª giornata di #SerieC ???? - OKsiena : OLBIA-SIENA: LIVE DALLE ORE 17,30 - CorriereRomagna : Calcio C, diretta Rimini-Olbia 0-0 live - - CentotrentunoC : LIVE #SerieC ?? L' #Olbia Calcio fa visita al #Rimini nella quarta giornata del Girone B: segui la diretta testu… -