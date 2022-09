LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia la prova élite! Forfait Vollering per Covid (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.54 In tre hanno tentato l’attacco per staccarsi dal gruppo senza però riuscirci: Coralie Demay (Francia), Josie Talbot (Australia) e Nicole Koller (Svizzera). 4.50 Perde subito contatto dal gruppo Safia Al Sayegh (Emirati Arabi Uniti). 4.46 Non hanno preso parte alla gara anche le due gemelle austriache Kathrin e Christina Schweinberger; tre dunque per ora i ritiri da segnalare. 4.42 Da segnalare un Forfait alla partenza della prova odierna che riguarda l’olandese Demi Vollering, risultata positiva al Covid: Demi Vollering start niet in de wegwedstrijd van de WK wielrennen. De Nederlandse ploeg zal het zonder de SD Worx-renster moeten doen, omdat ze positief heeft getest op het coronavirus.https://t.co/w23TdXSmRV — NOS ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.54 In tre hanno tentato l’attacco per staccarsi dal gruppo senza però riuscirci: Coralie Demay (Francia), Josie Talbot (Australia) e Nicole Koller (Svizzera). 4.50 Perde subito contatto dal gruppo Safia Al Sayegh (Emirati Arabi Uniti). 4.46 Non hanno preso parte alla gara anche le due gemelle austriache Kathrin e Christina Schweinberger; tre dunque per ora i ritiri da segnalare. 4.42 Da segnalare unalla partenza dellaodierna che riguarda l’olandese Demi, risultata positiva al: Demistart niet in de wegwedstrijd van de WK wielrennen. De Nederlandse ploeg zal het zonder de SD Worx-renster moeten doen, omdat ze positief heeft getest op het coronavirus.https://t.co/w23TdXSmRV — NOS ...

