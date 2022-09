La serata perfetta di Toloi: titolare e impeccabile contro l’Inghilterra (Di sabato 24 settembre 2022) Bergamo. Con un inizio di campionato così, con l’Atalanta al primo posto in classifica, Rafael Toloi non poteva che essere premiato (anche) con una maglia da titolare nell’Italia. La continuità del capitano della Dea è stata riconosciuta: convocato dopo una anno dall’ultima volta, negli undici contro l’Inghilterra. Maglia numero 4 sulle spalle, il 31enne difensore ha giocato a San Siro nella sua zona di comfort: braccetto destro della difesa a tre, il ruolo che da anni è indiscutibilmente suo anche a Bergamo. E la confidenza con la posizione occupata ogni weekend si è vista tutta, sia in termini di duelli vinti che di controllo della sua zona. Da quelle parti gravitavano i pericolosissimi Sterling e Saka, velocisti inglesi, e nel finale è entrato anche il tecnico Grealish. Nessuno però è riuscito a ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 settembre 2022) Bergamo. Con un inizio di campionato così, con l’Atalanta al primo posto in classifica, Rafaelnon poteva che essere premiato (anche) con una maglia danell’Italia. La continuità del capitano della Dea è stata riconosciuta: convocato dopo una anno dall’ultima volta, negli undici. Maglia numero 4 sulle spalle, il 31enne difensore ha giocato a San Siro nella sua zona di comfort: braccetto destro della difesa a tre, il ruolo che da anni è indiscutibilmente suo anche a Bergamo. E la confidenza con la posizione occupata ogni weekend si è vista tutta, sia in termini di duelli vinti che dillo della sua zona. Da quelle parti gravitavano i pericolosissimi Sterling e Saka, velocisti inglesi, e nel finale è entrato anche il tecnico Grealish. Nessuno però è riuscito a ...

