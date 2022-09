Elezioni, schede con il nome «sbiadito» di una candidata: la Prefettura le sostituisce (Di sabato 24 settembre 2022) Nella Bergamasca. Il problema segnalato sabato 24 settembre in diversi seggi, sbiadite alcune lettere del nome di Elisabetta Maffioletti (Alleanza Verdi Sinistra). La Prefettura invia le schede corrette per sostituire quelle interessate dal difetto: «Verranno utilizzate in via prioritaria le schede corrette, ma se non dovessero bastare anche le altre restano valide. Il ministero ha confermato la validità anche delle schede con la piccola imprecisione». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 settembre 2022) Nella Bergamasca. Il problema segnalato sabato 24 settembre in diversi seggi, sbiadite alcune lettere deldi Elisabetta Maffioletti (Alleanza Verdi Sinistra). Lainvia lecorrette per sostituire quelle interessate dal difetto: «Verranno utilizzate in via prioritaria lecorrette, ma se non dovessero bastare anche le altre restano valide. Il ministero ha confermato la validità anche dellecon la piccola imprecisione».

