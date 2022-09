Domani e le carte della Pm che smentiscono Lodovica Rogati: «È lei la fonte di Fanpage» (Di sabato 24 settembre 2022) Il giornale Domani pubblica le carte giudiziarie che chiudono, per ora, il caso di Lodovica Mairé Rogati e del senatore di Azione Matteo Richetti. Un articolo firmato da Emiliano Fittipaldi racconta cosa c’è nel fascicolo della pubblica ministera Alessia Natale generato dalla denuncia di Richetti. Prima di tutto, è Rogati la donna che ha accusato Richetti. Anche se lei lo ha negato. Le date del decreto di perquisizione e del verbale sono le stesse. E il lungo messaggio arrivato al cellulare del senatore viene da un telefono intestato a lei. È vero poi che il verbale ha dato un esito negativo. Ma il motivo è che i poliziotti non sono riusciti a sequestrare il cellulare di Rogati. Il verbale di perquisizione E questo perché il telefonino era già stato sequestrato ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Il giornalepubblica legiudiziarie che chiudono, per ora, il caso diMairée del senatore di Azione Matteo Richetti. Un articolo firmato da Emiliano Fittipaldi racconta cosa c’è nel fascicolopubblica ministera Alessia Natale generato dalla denuncia di Richetti. Prima di tutto, èla donna che ha accusato Richetti. Anche se lei lo ha negato. Le date del decreto di perquisizione e del verbale sono le stesse. E il lungo messaggio arrivato al cellulare del senatore viene da un telefono intestato a lei. È vero poi che il verbale ha dato un esito negativo. Ma il motivo è che i poliziotti non sono riusciti a sequestrare il cellulare di. Il verbale di perquisizione E questo perché il telefonino era già stato sequestrato ...

