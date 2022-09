Crozza-Meloni non vuole andare al governo: “A novembre se dovemo brucià i centrini de nonna per scaldarsi…” (Di sabato 24 settembre 2022) Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza ha vestito i panni di Giorgia Meloni: “Ti pare che io non voglio governà? Dico solo che Letta è più bravo de me. Vediamo se riusciamo a farci capire… se a novembre stamo tutti al buio, è più bravo Letta. Se dovemo brucià i centrini de nonna, le settimane enigmistiche de’ zia, le gambe del tavolinetto dove magni de fuori pe’ scaldasse. E’ più bravo Letta! a Letta piacciono le “devianze”? E “deviamolo” verso la sfiga, no?“ “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizioha vestito i panni di Giorgia: “Ti pare che io non voglio governà? Dico solo che Letta è più bravo de me. Vediamo se riusciamo a farci capire… se astamo tutti al buio, è più bravo Letta. Sede, le settimane enigmistiche de’ zia, le gambe del tavolinetto dove magni de fuori pe’ scaldasse. E’ più bravo Letta! a Letta piacciono le “devianze”? E “deviamolo” verso la sfiga, no?“ “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

