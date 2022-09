FirenzePost : Ciclismo: Francesca Guazzini, 21enne di Pontedera (Pi), campionessa under23 a cronometro -

OA Sport

Poco dietro l'azzurraPellegrini ha vinto la volata per il quarto posto davanti alla giapponese Maho Kakita, la polacca Malwina Mul, la ceca Julia Kopecky e l'altra italiana Eleonora ......87 chilometri e 100 metri con l'arrivo in via Roma che nel 2020 regalò la maglia tricolore alle 'panterine' conBarale. Nel pomeriggio, spazio alle gare che vedranno al via il... Ciclismo, Francesca Pellegrini: "Sono soddisfatta di questo risultato". Eleonora Ciabocco: "Oggi non è stata la mia giornata migliore" Zoe Bäckstedt rivince il Mondiale juniores dopo 12 mesi (e dopo l’iride a crono di martedì): in fuga per 58 km su 67 nel giorno del 18esimo compleanno! Rayer e Vinke sul podio, Francesca Pellegrini qu ...MONDIALI - Dopo il successo nella crono junior, Zoe Bäckstedt fa il bis e si prende anche l'oro nella prova in linea. E che vittoria per la britannica che è ...