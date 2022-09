Besiktas, Alli: 'Sono venuto qui per vincere, per essere un campione' (Di sabato 24 settembre 2022) Il centrocampista del Besiktas Dele Alli, ex Tottenham, ha parlato a TRT Sport: "Quando sei un giovane giocatore, le aspettative non so... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Il centrocampista delDele, ex Tottenham, ha parlato a TRT Sport: "Quando sei un giovane giocatore, le aspettative non so...

sportli26181512 : Besiktas, Alli: 'Sono venuto qui per vincere, per essere un campione': Il centrocampista del Besiktas Dele Alli, ex… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BESIKTAS - Alli: 'Sono venuto qui per vincere qualcosa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BESIKTAS - Alli: 'Sono venuto qui per vincere qualcosa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BESIKTAS - Alli: 'Sono venuto qui per vincere qualcosa' - napolimagazine : BESIKTAS - Alli: 'Sono venuto qui per vincere qualcosa' -