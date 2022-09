Atp Tel Aviv 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di sabato 24 settembre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo Atp 250 di Tel. L’evento andrà in scena da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre sui campi in cemento della cittadina israeliana. A guidare il seeding c’è il serbo Novak Djokovic, che non gioca un torneo ufficiale dallo scorso Wimbledon per via delle note questioni relative alla vaccinazione contro il Covid-19. Presente anche il croato Marin Cilic, l’argentino Diego Schwartzman, gli americani Maxime Cressy e Sebastian Korda ed il russo Aslan Karatsev. Attenzione anche ai francesi Adrian Mannarino ed Arthur Rinderknech ed al finlandese Emil Ruusuvuori, tennisti sempre molto insidiosi sulle superfici rapide. Da segnalare l’assenza di giocatori italiani. Degna di nota, invece, la ...

Il serbo scenderà in campo nell'250 diAviv dove sarà in campo anche in doppio per l'ultima volta con Jonathan Erlich , icona del tennis israeliano.Al momento, dalla Race per Torino, Djokovic non sarebbe qualificato per leFinals. Una regola ... DopoAviv, torneo 250, il serbo parteciperà ad un torneo 500, che darà il via alla ...Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 250 di Tel Aviv 2022: a guidare il seeding c'è Djokovic.La competizione è in programma dal 26 settembre al 2 dicembre e celebrerà il ritorno nel circuito del tennista serbo.