Amici 22, Prof umilia la nuova allieva: web in subbuglio (Di sabato 24 settembre 2022) Il web insorge dopo le parole della Prof di Amici nei confronti della nuova allieva: umiliata con attacchi pesanti, cosa ha detto. É iniziata soltanto da una settimana la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e già inizia a far discutere. Puntuale come ogni anno è tornato l’appuntamento con i giovani talenti, che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 settembre 2022) Il web insorge dopo le parole delladinei confronti dellata con attacchi pesanti, cosa ha detto. É iniziata soltanto da una settimana laedizione didi Maria De Filippi e già inizia a far discutere. Puntuale come ogni anno è tornato l’appuntamento con i giovani talenti, che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ifea1954 : RT @Nikyuao: @A_DIngiandi @drsmoda2 Escluso il prof. Amici, tutti quelli del video devono andare in galera e se non ci vanno devono rimaner… - TunyAntonio : @fattoquotidiano @tommasorodano Amici, dopo anni pure lei si convertirebbe all'ONESTA del Prof. CONTE e movimento 5… - dreamingofsavre : io che mi faccio amici senza volere il prof di mate perché chiede 'vi piace storia dell'arte' in classe e io rispon… - chepalledivit : @forelsketmc @sonomiracoli non c’entra essere bimba della cele, non la difendo e neanche gli do la colpa, questi me… - italiano1061975 : RT @Nikyuao: @A_DIngiandi @drsmoda2 Escluso il prof. Amici, tutti quelli del video devono andare in galera e se non ci vanno devono rimaner… -