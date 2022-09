Allerta meteo, attività vietate nei parchi pubblici a Empoli - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 24 settembre 2022) Firmata l'ordinanza comunale che raccomanda ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 settembre 2022) Firmata l'ordinanza comunale che raccomanda ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente ...

DPCgov : ?? Sabato #24settembre ????Allerta GIALLA in 7 regioni. Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del 23 settembre ??… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, sabato #17settembre, in Umbria, Campania, Basilicata e Calabria ???? #AllertaGIALLA in 12 regi… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, mercoledì #21settembre, su parte di Calabria e Sicilia ? L'allerta ti avvisa che potr… - infoitinterno : Allerta meteo per nubifragi, le zone a rischio - RiboliniMauro : RT @DPCgov: ?? Sabato #24settembre ????Allerta GIALLA in 7 regioni. Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del 23 settembre ??https://t.co… -