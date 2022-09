Al-Khelaifi contro il Real | «Strano festeggino la Champions»

(Di sabato 24 settembre 2022) Non solo il Barcellona, anche ilMadrid torna nel mirino di Nasser Al-, presidente del PSG e numero uno dell’ECA, l’associazione europea dei club. Un attacco diretto ai blancos, principali promotori del progetto Superlega e vincitori dell’ultimaLeague. “La cosa strana è che ora festeggiano la vittoria di una competizione UEFA per club, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Al-Khelaifi attacca anche il Real Madrid: «Volevano la Superlega, è strano festeggino la vittoria in Champions Leag… -

ilBianconero

Il presidente del Psg è Nasser Al -, che dirige anche il fondo sovrano e l'associazione ... il terminale galleggiante di Livorno, ha una capacità di 3,5 miliardi di metri cubi,gli 8 di ......di Nasser Al -ha inoltre comunicato che il giocatore si sottoporrà a nuovi esami medici tra 8 giorni. Il difensore è dunque in forte dubbio per la gara di ritorno di Champions League... Al-Khelaifi: 'Strano che il Psg festeggi la Champions, era contro la competizione'. Poi... Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg e dell'ECA, ha parlato in lungo discorso durante la 28esima assemblea generale dell’associazione, che non ha ri ...Ci sarà un summit, la prossima settimana, prima della sfida contro la Roma. L'entourage di Skriniar metterà sul tavolo tutte le carte per cercare di arrivare al miglior accordo possibile, mentre l'Int ...