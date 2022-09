Addio mascherine | quando non saranno più obbligatorie neppure in treno

ilsussidiario : BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 23 SETTEMBRE/ +49 morti, tasso positività 13,9% - infoitinterno : Mascherine addio anche sui mezzi pubblici - infoitinterno : Mascherine sui mezzi pubblici addio, ecco da quando non sarà più obbligatoria du treni e bus e metro - infoitinterno : Addio alle mascherine, quando e dove scompare l'obbligo - infoitinterno : Addio alle mascherine anche su trasporti e autobus dal 30 settembre (anche se i contagi sono in risalita) -

Le, invece, bisognerà indossarle se gli studenti o il personale scolastico presentano " sintomi respiratori di lieve entità " ma si trovano in buone condizioni generali e non hanno febbre. ...Nel frattempo, arriverà l'delleil prossimo 30 settembre . Le nuove direttive dal Ministero della Salute Gli over 12 che non appartengono agli over 60 e non hanno particolari ...Il 30 settembre diremo addio alle mascherine sui mezzi pubblici, treni e navi, ancora un mese invece per gli uffici: ecco cosa sta per cambiare e cosa potrebbe decidere il nuovo governo ...In order to keep this offer free of charge, we and our partners need your consent for the use of cookies, other technologies and your personal data ( see details) for the purposes listed, in particula ...