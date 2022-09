PressMareItalia : #TheOceanRace, il giro del mondo a vela in equipaggio, partirà il 15 gennaio da Alicante e arriverà per la prima vo… - TgrRaiLiguria : Aspettando ''The Ocean Race'' al Salone Nautico 2022 - @TgrRai Liguria #Genova #23settembre #Vela - AlquilarBarco : Stivali a vela Slam Ocean Evo Navy - Taglia 35 al miglior prezzo -

Il Sannio Quotidiano

Primo appuntamento al 62° Salone Nautico Internazionale di Genova di "L'Oceano a" la serie di eventi organizzati da TheRace - Genova Grand Finale all'Eberhard Co Theatre condotti dal ...È la camera immersiva, messa a punto da Ett, per far vivere ai visitatori del 62 esimo Salone Nautico le emozioni del giro del mondo in barca adellaRace. La camera immersiva è proprio ... Vela: Ocean Race, Genova nel mondo in attesa di ‘The Grand Finale’ Genova, 23 set. – (Adnkronos) – The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio, partirà il 15 gennaio da Alicante e arriverà per la prima volta nella storia nel Mediterraneo, in Italia, a Geno ...Genova, 23 set. – (Adnkronos) – “Presentare il gran finale della Ocean Race di Genova qui al Salone è una via naturale. Il Salone sta crescendo tanto, è uno dei più importanti al mondo, la manifestazi ...