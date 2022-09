Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Pinuccia Accusa La Redazione! (Di venerdì 23 settembre 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Alessandro inizia a frequentare una nuova dama di nome Rosalia, scatenando una reazione di gelosia e rabbia da parte di Pinuccia. Riccardo prende una decisione su Federica… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, è stata annunciata la nuova conoscenza di Alessandro. L’amato cavaliere ha conosciuto Rosalia, una nuova dama, scatenando la gelosia e la rabbia di Pinuccia. Ovviamente la cosa ha causato una discussione in studio che in seguito ha coinvolto anche Tina. Al centro dell’attenzione poi c’è stato nuovamente Riccardo ed anche la tronista Federica. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Alessandro inizia a conoscere Rosalia! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 23 settembre 2022)di: Alessandro inizia a frequentare una nuova dama di nome Rosalia, scatenando una reazione di gelosia e rabbia da parte di. Riccardo prende una decisione su Federica… Nellaquotidiana di, è stata annunciata la nuova conoscenza di Alessandro. L’amato cavaliere ha conosciuto Rosalia, una nuova dama, scatenando la gelosia e la rabbia di. Ovviamente la cosa ha causato una discussione in studio che in seguito ha coinvolto anche Tina. Al centro dell’attenzione poi c’è stato nuovamente Riccardo ed anche la tronista Federica.di: Alessandro inizia a conoscere Rosalia! La ...

meb : Un bel confronto questa mattina con tante donne in gamba e uomini che vogliono essere protagonisti della vera rivol… - RaiNews : Undici i morti della rivolta del velo nel paese a guida islamica, dopo l'arresto e la morte della 22enne avvenuta 6… - Radio1Rai : #Iran Sempre più donne e uomini in piazza contro la repressione e l’obbligo del velo. A far scattare la scintilla l… - donna_impresa : Donne vittime di uomini. Uomini vittime di donne. - 666Jodara : Ginevra definita una poco di buono da tre donne nella casa solo perché scherza con gli uomini? Ma ancora a sti livelli stiamo? #gfvip -