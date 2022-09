Ultime Notizie – Islanda, sventato attacco al Parlamento: 4 arresti (Di venerdì 23 settembre 2022) La polizia di Reykjavik ha annunciato di aver sventato un attacco terroristico al Parlamento dell’Islanda e di aver arrestato quattro sospetti attentatori di vent’anni. La maxi operazione ha coinvolto circa 50 agenti, ha spiegato in conferenza stampa Karl Steinar Valsson, commissario nazionale della polizia islandese. I sospetti, tutti islandesi, sono stati arrestati a Kopavogur, un sobborgo della capitale Reykjavik, e nella città sud-occidentale di Mosfellsbaer. La polizia ha anche sequestrato decine di armi da fuoco, anche semiautomatiche. Restano ignote le motivazioni dell’attacco, ma secondo Valsson gli obiettivi includevano “varie istituzioni” e “cittadini dello stato”, compreso il Parlamento e la polizia. Gli agenti hanno aperto un’indagine per capire se ci siano legami tra le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) La polizia di Reykjavik ha annunciato di averunterroristico aldell’e di aver arrestato quattro sospetti attentatori di vent’anni. La maxi operazione ha coinvolto circa 50 agenti, ha spiegato in conferenza stampa Karl Steinar Valsson, commissario nazionale della polizia islandese. I sospetti, tutti islandesi, sono stati arrestati a Kopavogur, un sobborgo della capitale Reykjavik, e nella città sud-occidentale di Mosfellsbaer. La polizia ha anche sequestrato decine di armi da fuoco, anche semiautomatiche. Restano ignote le motivazioni dell’, ma secondo Valsson gli obiettivi includevano “varie istituzioni” e “cittadini dello stato”, compreso ile la polizia. Gli agenti hanno aperto un’indagine per capire se ci siano legami tra le ...

