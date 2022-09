Udinese | Samardzic conteso tra Germania e Serbia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrocampista dell’, èdalle Nazionali dellae dellaIl centrocampista dell’, èdalle Nazionali dellae della. Il Ct Serbo Stojkovic l’ha osservato in questa prima parte della stagione in Serie A e vorrebbe convocarlo. Al momento il fantasista gioca con l’U21 tedesca, ma potrebbe prendere tempo dovesse arrivare davvero la chiamata. Il centrocampista bianconero in una recente intervista aveva confermato di sentirsi tedesco e di voler un giorno raggiungere la Nazionale maggiore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Samardzic è un caso internazionale: conteso tra Germania e Serbia: Samardzic è un caso internazionale: conteso tra… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@Udinese_1896, le parole di #Samardzic dal ritiro della @DFB_Junioren - FootballReprt : RT @DiMarzio: .@Udinese_1896, le parole di #Samardzic dal ritiro della @DFB_Junioren - MaryPayne9444 : RT @DiMarzio: .@Udinese_1896, le parole di #Samardzic dal ritiro della @DFB_Junioren - DiMarzio : .@Udinese_1896, le parole di #Samardzic dal ritiro della @DFB_Junioren -

Contro l'invece è successo, e il terzo gol subito ha impedito alla squadra di tentare il ... Ci sarebbe anche un altro tema da approfondire, partendo da questo dribbling secco disu De ...- Nel 2021 sono usciti gli argentini De Paul per 35 milioni all'Atletico Madrid e Musso per ... I prossimi gioielli in vetrina sono Becao, Makengo,e Beto .Il centrocampista bianconero attualmente gioca per l'Under21 tedesca, ma il c.t. Stojkovic è pronto a convocarlo ...5 Giocatori su cui puntare prima del Mondiale. News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.