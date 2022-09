Sidney Poitier, la recensione: un tributo sentito alla leggendaria icona di Hollywood (Di venerdì 23 settembre 2022) La recensione di Sidney Poitier, il documentario di Apple TV+ che analizza la carriera della star afroamericana in rapporto ai turbolenti cambiamenti politici e sociali statunitensi, indugiando un po' sui suoi ultimi progetti. Sidney Poitier, un mito capace di cambiare da solo un'intera industria, in grado di rappresentare da solo un'istanza rivoluzionaria che, per l'epoca, fu realmente innovativa. In giovane età, Sidney ha scoperto la recitazione, iniziando una carriera ambiziosa ad Hollywood che è corsa di pari passo con le trasformazioni sociali e politiche degli Stati Uniti. Vincitore di due premi Oscar e di innumerevoli altri riconoscimenti, alla sua memoria è stato dedicato un documentario, lanciato su Apple TV+ il 23 settembre 2022. Nella nostra ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022) Ladi, il documentario di Apple TV+ che analizza la carriera della star afroamericana in rapporto ai turbolenti cambiamenti politici e sociali statunitensi, indugiando un po' sui suoi ultimi progetti., un mito capace di cambiare da solo un'intera industria, in grado di rappresentare da solo un'istanza rivoluzionaria che, per l'epoca, fu realmente innovativa. In giovane età,ha scoperto la recitazione, iniziando una carriera ambiziosa adche è corsa di pari passo con le trasformazioni sociali e politiche degli Stati Uniti. Vincitore di due premi Oscar e di innumerevoli altri riconoscimenti,sua memoria è stato dedicato un documentario, lanciato su Apple TV+ il 23 settembre 2022. Nella nostra ...

