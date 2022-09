Sci, Falez: ‘Per rilanciare base Fisi bisogna cambiare alcuni formati’ (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Alessandro Falez presenta a Milano, per il secondo appuntamento del suo tour territoriale, il programma elettorale per la presidenza della Federsci davanti a una platea di giornalisti, sci club, tecnici, appassionati di montagna e stakeholder. Un incontro pieno di spunti, novità, volti nuovi e commenti sulla vicenda che coinvolge il presidente Fisi uscente. Dopo il ricorso presentato da Falez e Dalpez, respinto dal Tribunale Federale, la ferma volontà è di andare avanti in tutti i gradi di giudizio. “Con la pubblicazione dei candidati è stata ufficializzata la posizione di Flavio Roda. Per noi non è candidabile e non è eleggibile – commenta Alessandro Falez –. Insieme ad Angelo Dalpez, uno dei cinque candidati alla presidenza, abbiamo già presentato ricorso al Tribunale della Fisi che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Alessandropresenta a Milano, per il secondo appuntamento del suo tour territoriale, il programma elettorale per la presidenza della Federsci davanti a una platea di giornalisti, sci club, tecnici, appassionati di montagna e stakeholder. Un incontro pieno di spunti, novità, volti nuovi e commenti sulla vicenda che coinvolge il presidenteuscente. Dopo il ricorso presentato dae Dalpez, respinto dal Tribunale Federale, la ferma volontà è di andare avanti in tutti i gradi di giudizio. “Con la pubblicazione dei candidati è stata ufficializzata la posizione di Flavio Roda. Per noi non è candidabile e non è eleggibile – commenta Alessandro–. Insieme ad Angelo Dalpez, uno dei cinque candidati alla presidenza, abbiamo già presentato ricorso al Tribunale dellache ...

