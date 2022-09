Russia, al via oggi i referendum sull'annessione. Mosca: una guerra nucleare non avrebbe vincitori (Di venerdì 23 settembre 2022) Russia, cosa succede? Al via oggi i referendum nelle (autoproclamate) Repubblica popolari di Donetsk e Lugansk e nei territori liberati per entrare a far parte della Russia. Continua intanto a essere... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 settembre 2022), cosa succede? Al vianelle (autoproclamate) Repubblica popolari di Donetsk e Lugansk e nei territori liberati per entrare a far parte della. Continua intanto a essere...

