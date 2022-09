Renzi fa il vanesio dalla Terrazza del Gianicolo: 'Noi siamo diversi, siamo quelli dell'industria 4.0' (Di venerdì 23 settembre 2022) Anche il Terzo polo ha chiuso la campagna elettorale a Roma, dalla Terrazza del Gianicolo. Per Matteo Renzi la coalizione con Calenda 'è diversa dalle altre'. 'Noi siamo quelli che hanno fatto ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 settembre 2022) Anche il Terzo polo ha chiuso la campagna elettorale a Roma,del. Per Matteola coalizione con Calenda 'è diversa dalle altre'. 'Noiche hanno fatto ...

globalistIT : - gparonitti : @gnaojones @Nonnadinano Non ho capito, quindi certi comportamenti non sono rilevanti ai fini del giudizio sull'esse… - GiuseppeDiGraz3 : @didinadivina Guarda che madama la pochette scappa come un coniglio ad ogni richiesta di confronto, d'altronde scap… - Shamone87665062 : RT @geomsalvatores2: @Ettore_Rosato Ma sta parlando forse del suo capo Renzi forse ? Il più bugiardo cinico vanesio buffone d'italia ? - shiwasekitai : RT @geomsalvatores2: @Ettore_Rosato Ma sta parlando forse del suo capo Renzi forse ? Il più bugiardo cinico vanesio buffone d'italia ? -