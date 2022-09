Moto2 | risultati FP1 GP Giappone | Augusto Fernandez detta il passo davanti a Chantra e Acosta Sesto Arbolino

(Di venerdì 23 settembre 2022) Con la sola odierna sessione di prove libere (eccezionalmente, la seconda si svolgerà domani), ha avuto ufficialmente inizio il Gran Premio del2022 per la, che si è aperto nel segno del pilota spagnolo della Red Bull KTM Ajo,, il migliore delle FP1 grazie al suo giro chiuso in 1:50.493. Secondo tempo per Somkiat(+0.084), terzo Pedro(+0.290), quarto Ai Ogura (+0.392) e quinto Filip Salac (+0.474). Il migliore degli italiani è Tony, in sesta posizione (+0.521), seguito da Alonso Lopez (+0.677), Albert Arenas (+0.798), Jorge Navarro (+0.823) e Jake Dixon (+0.955) per completare la top 10. Momentaneamente esclusi dal Q2, in attesa naturalmente delle FP2 di domani (e potranno incidere e non poco le condizioni ...

Bastianini intende proseguire la striscia di buonianche in Giappone, su quel tracciato ... Onestamente non mi ricordo troppo neanche del 2019 in. Mi piace la pista e il pubblico ...Buonipotrebbero arrivare anche da Marini e Bezzecchi, sempre in top ten, salvo la caduta ... Diretta SKY e NowTv Venerdì 23 settembre FP1 Moto3: 6:15 - 6:55 FP1: 7:10 - 7:50 FP1 MotoGP: ...Moto2: Lorenzo continuerà a correre in Moto2 anche nel 2023 e nel 2024: "è arrivato per me il momento di lottare per grandi obiettivi" ...La guida al Gran Premio del Giappone della MotoGP 2022 sul circuito di Motegi: il programma con date e orari delle sessioni in pista e le ...