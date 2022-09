Milan, la lista dei guai si allunga: problema alla caviglia per Kjaer (Di venerdì 23 settembre 2022) Stefano Pioli, in tribuna a San Siro per Italia - Inghilterra, forse sta pensando ad altro. Per esempio al suo Milan che continua a perdere i pezzi. L'ultimo in ordine di tempo è Simon Kjaer. Quanto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 settembre 2022) Stefano Pioli, in tribuna a San Siro per Italia - Inghilterra, forse sta pensando ad altro. Per esempio al suoche continua a perdere i pezzi. L'ultimo in ordine di tempo è Simon. Quanto ...

lucabianchin7 : Lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro per #Maignan. Fuori 3-4 settimane. Il #Milan va verso la sostituz… - DiMarzio : #Milan, infortunio #Maignan: #Tatarusanu può rientrare in lista UEFA? Cosa dice il regolamento - sportli26181512 : Milan, la lista dei guai si allunga: problema alla caviglia per Kjaer: Milan, la lista dei guai si allunga: problem… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Maignan, possibile stop più lungo: il Milan valuta il taglio temporaneo dalla lista Champions - cielorossonero : RT @MilanNewsit: MN - Tempi di recupero Maignan: il Milan valuta l'inserimento in lista UEFA di Tatarusanu -