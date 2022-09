Le scienze della vita sono protagoniste dei Breakthrough Prize 2023 (Di venerdì 23 settembre 2022) Conosciuti anche come gli Oscar della scienza, i premi dedicati alle scoperte più innovative hanno premiato studi sulle cause della narcolessia, sull'intelligenza artificiale per predire le proteine, ma anche sull'informazione quantistica Leggi su wired (Di venerdì 23 settembre 2022) Conosciuti anche come gli Oscarscienza, i premi dedicati alle scoperte più innovative hanno premiato studi sulle causenarcolessia, sull'intelligenza artificiale per predire le proteine, ma anche sull'informazione quantistica

unisiena : ??#Scienze della #comunicazione: aperte le #immatricolazioni per l'anno accademico 2022-2023! Scopri gli obiettivi f… - Ambrosetti_ : #TFLS2022 ?? 30/09 @ Rovereto Le nuove frontiere nelle Scienze della Vita: l'#IntelligenzaArtificiale per la… - PaolaDs17 : RT @elianaliotta: “Il cervello ha un talento unico: può evolversi sempre nel corso della vita ed espandersi, letteralmente”. #iltalentodel… - indidrx : RT @elianaliotta: “Il cervello ha un talento unico: può evolversi sempre nel corso della vita ed espandersi, letteralmente”. #iltalentodel… - sedxreina : non il mio prof di scienze che mi dice che gli piace la mia maglia della marvel vi prego da adesso lo amo -