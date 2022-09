La fiamma arancione dei fornelli non indica che il gas è stato «mischiato» con l’ossigeno per abbassare i costi (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 21 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente due diverse foto di un piano cottura con i fornelli accesi. Nell’immagine in alto le fiamme sono di colore azzurro, mentre la foto in basso mostra le stesse fiamme di colore arancione. Le immagini sono accompagnate da un testo in cui si legge: «ATTENZIONE! Fate molta attenzione al colore delle fiamme dai piani cottura. Se la fiamma è azzurra, tutto bene il gas è miscelato bene e la temperatura della fiamma si aggira intorno ai 1500-1700 gradi celsius. Se le fiamme, invece, sono arancioni/rosse vi stanno vendendo gas mischiato ad una dose maggiore di ossigeno, con il risultato di una temperatura minore di fiamma intorno ai 900-1200 gradi celsius e quindi con un maggior consumo di gas per ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 21 settembre 2022 su Facebook èpubblicato un post contenente due diverse foto di un piano cottura con iaccesi. Nell’immagine in alto le fiamme sono di colore azzurro, mentre la foto in basso mostra le stesse fiamme di colore. Le immagini sono accompagnate da un testo in cui si legge: «ATTENZIONE! Fate molta attenzione al colore delle fiamme dai piani cottura. Se laè azzurra, tutto bene il gas è miscelato bene e la temperatura dellasi aggira intorno ai 1500-1700 gradi celsius. Se le fiamme, invece, sono arancioni/rosse vi stanno vendendo gasad una dose maggiore di ossigeno, con il risultato di una temperatura minore diintorno ai 900-1200 gradi celsius e quindi con un maggior consumo di gas per ...

