Inter, scontro totale tra proprietà e ultrà. La Curva Nord: 'Zhang vattene' (Di venerdì 23 settembre 2022) Torna a farsi sentire la Curva Nord in un momento delicatissimo per l'Inter. Quattro giorni fa un comunicato spiegava infatti come le responsabilità della crisi non fossero da addossare soltanto sull'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 settembre 2022) Torna a farsi sentire lain un momento delicatissimo per l'. Quattro giorni fa un comunicato spiegava infatti come le responsabilità della crisi non fossero da addossare soltanto sull'...

sportli26181512 : Inter, scontro totale tra proprietà e ultrà. La Curva Nord: 'Zhang vattene': Inter, scontro totale tra proprietà e… - Zaffo_Inter : RT @Gazzetta_it: Inter, scontro totale tra proprietà e ultrà. La Curva Nord: 'Zhang vattene' - Gazzetta_it : Inter, scontro totale tra proprietà e ultrà. La Curva Nord: 'Zhang vattene' - NapoliCalciogol : Torino, attesa per lo scontro con Spalletti #Cina #Inter #Juric #LucianoSpalletti #Napoli #Torino - Christi89971146 : @andagn ti devi svegliare non vedi che non vinciamo tre partite di fila dall'anno di Sarri ed uno scontro diretto d… -