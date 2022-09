Incendio boschivo | una denuncia per un uomo di quarant’anni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hannoto un 40enne del posto per “”. Nello specifico, all’esito delle indagini svolte dai Carabinieri, sono emersi indizi di colpevolezza a carico dell’che, a Lacedonia, avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla lavorazione del suo fondo agricolo, adiacente a un’area boscata. Alla luce delle evidenze emerse, il predetto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.