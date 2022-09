GF Vip, Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra. La reazione di Signorini: «Ne prendiamo atto ma…» (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip, Ginevra ha parlato del suo difficile rapporto con la sorella Elettra Lamborghini. Le due ormai non hanno più rapporti da anni, ma il motivo resta un mistero. Alfonso Signorini annuncia in diretta che la cantante ha diffidato sia il programma che la sorella. GF Vip, Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra Il mistero della rottura tra le sorelle Lamborghini tiene banco anche durante la diretta di giovedì 22 settembre. Alfonso Signorini vuole fare chiarezza ma prima ha una comunicazione importante da dare a Ginevra e la invita ad andare nella mistery room del Grande Fratello Vip. In settimana ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip,ha parlato del suo difficile rapporto con la. Le due ormai non hanno più rapporti da anni, ma il motivo resta un mistero. Alfonsoannuncia in diretta che la cantante hato sia il programma che la. GF Vip,laIl mistero della rottura tra le sorelletiene banco anche durante la diretta di giovedì 22 settembre. Alfonsovuole fare chiarezza ma prima ha una comunicazione importante da dare ae la invita ad andare nella mistery room del Grande Fratello Vip. In settimana ...

