Fortnite Capitolo 3 – Stagione 4: Come completare le Sfide della Settimana 1 (Di venerdì 23 settembre 2022) Prosegue la Stagione 4 del Capitolo 3 di Fortite con la prima Settimana di Sfide, dopo il lancio di Paradiso con la Settimana 0. Come sempre completando le Sfide otterrete punti esperienza per livellare nel Pass Battaglia e sbloccare ricompense. Sfonda una porta a Condomini Cumulonembi e Assicurazioni Ordinaria amministrazione (0/2) Sfida piuttosto semplice, non dovrete far altro che dirigervi nei luoghi indicati e sfondare le porte correndoci contro. Quindi posizionatevi poco distante dalla porta ed effettuate uno scatto. Assicuratevi a Pinnacoli Pendenti di sfondare la porta dell’edificio dell’ordinaria amministrazione, è quello dove trovate un NPC al suo interno. Guida diversi tipi di veicoli cromati (0/3) Per completare la sfida in ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 23 settembre 2022) Prosegue la4 del3 di Fortite con la primadi, dopo il lancio di Paradiso con la0.sempre completando leotterrete punti esperienza per livellare nel Pass Battaglia e sbloccare ricompense. Sfonda una porta a Condomini Cumulonembi e Assicurazioni Ordinaria amministrazione (0/2) Sfida piuttosto semplice, non dovrete far altro che dirigervi nei luoghi indicati e sfondare le porte correndoci contro. Quindi posizionatevi poco distante dalla porta ed effettuate uno scatto. Assicuratevi a Pinnacoli Pendenti di sfondare la porta dell’edificio dell’ordinaria amministrazione, è quello dove trovate un NPC al suo interno. Guida diversi tipi di veicoli cromati (0/3) Perla sfida in ...

