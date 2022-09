Esplosione a Kabul | almeno 4 morti e 10 feriti

emergency_ong : ?? #Esplosione a #Kabul vicino a una #moschea: ricevute 14 vittime, di cui 4 morte all'arrivo. #Afghanistan #laguerraè - Radio1Rai : ??#Afghanistan Esplosione vicino a una moschea a #Kabul. Almeno 4 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite. Lo ri… - GINA32451015 : RT @LaStampa: Kabul: sono almeno 4 i morti e 10 i feriti nell’esplosione avvenuta vicino una moschea - LaStampa : Kabul: sono almeno 4 i morti e 10 i feriti nell’esplosione avvenuta vicino una moschea - rossmiccio : RT @emergency_ong: ?? #Esplosione a #Kabul vicino a una #moschea: ricevute 14 vittime, di cui 4 morte all'arrivo. #Afghanistan #laguerraè -

Secondo Emergency, ci sono almeno 4 morti e 10 feriti nell'avvenuta vicino a una moschea di. Lo riferisce la stessa ong in un tweet spiegando di aver preso in carico le vittime nel ...14.50: esplode bomba, almeno 4 morti Sono almeno quattro le persone cha hanno perso la vita in un'avvenuta nei pressi della moschea Wazir Akbar Khan di. L'ospedale italiano di Emergency afferma di avere ricevuto 14 feriti e che 4 persone sono morte all'arrivo nella struttura. ... Afghanistan: esplosione vicino ad una moschea a Kabul, almeno quattro i morti Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Una forte esplosione si è verificata nelle vicinanze della Grande Moschea Wazir Muhammad Akbar Khan a Kabul. Lo rende noto Tolo News, secondo cui l'esplosione sarebbe avvenuta stamani mentre i fedeli ...