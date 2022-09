(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ieri in questa piazza c’è stato un evento strano,”. Vincenzo Deshow dal palco della manifestazione del Pd a piazza del Popolo. Il governatore della Campania ironizza sulla chiusura della campagna elettorale del, andata in scena 24 ore prima nella stessa piazza con l’evento a cui hanno preso parte Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. “C’era un esemplare politico allevato nelle praterie padane; un fresco sposo di 86 anni, un po’ molle, barzotto. Poi è apparsa una figura vestita di bianco, da prima comunione, con un giglio in mano, una immagine incantevole. Ma è bastato che cominciasse a parlare perché l’incanto svanisse e apparisse ‘a sora Cecioni, ...

ultimenews24 : (Adnkronos) - 'Ieri in questa piazza c'è stato un evento strano, metà psichedelico e metà sagra burina'. Vincenzo D… - moncalvo_luca : @il_cappellini Falsario! Il comizio era preannunciato per le 18. - corona_tweet : RT @pleccese: De Luca e il comizio di centrodestra: “Metà psichedelico, metà sagra burina” ??Leggi di più su - lifestyleblogit : De Luca e il comizio di centrodestra: 'Metà psichedelico, metà sagra burina' - - News24_it : De Luca e il comizio di centrodestra: 'Metà psichedelico, metà sagra burina' -

De, che non è nuovo a esternazioni di questo tipo, e stavolta non ha risparmiato nemmeno il suo segretario. "Non mi sento di dire che offriamo un segretario scoppiettante e pirotecnico, e vabbuò,...Tanti gli interventi in programma: dai presidenti di Regione Michele Emiliano, Vincenzo de, Eugenio Giani e Stefano Bonaccini ai candidati Roberto Speranza e Elly Schlein. 23 settembre 2022Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) – “Ieri in questa piazza c’è stato un evento strano, metà psichedelico e metà sagra burina”. Vincenzo De Luca show dal palco della manifestazione del Pd a piazza del Popolo. “C’era un es ...