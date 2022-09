Covid, dal 30 settembre cade l’obbligo di mascherine sui trasporti e negli ospedali (Di venerdì 23 settembre 2022) negli ultimi giorni si registra un incremento dei contagi da Covid e una conseguente risalta del tasso di positività, anche se è ancora presto per parlare di una nuova ondata. Intanto però parte il conto alla rovescia per l’addio agli ultimi obblighi riguardanti l’uso della mascherina. Dal 30 settembre infatti decadranno quasi tutte le restrizioni che erano state introdotte per la pandemia. Non sarà più necessario, per esempio, indossare le mascherine su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. Un’altra data da cerchiare sul calendario è quella del 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delle mascherine al chiuso quando ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022)ultimi giorni si registra un incremento dei contagi dae una conseguente risalta del tasso di positività, anche se è ancora presto per parlare di una nuova ondata. Intanto però parte il conto alla rovescia per l’addio agli ultimi obblighi riguardanti l’uso della mascherina. Dal 30infatti decadranno quasi tutte le restrizioni che erano state introdotte per la pandemia. Non sarà più necessario, per esempio, indossare lesu bus, metro e treni, ma anche dentro, ambulatori medici e Rsa. Un’altra data da cerchiare sul calendario è quella del 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delleal chiuso quando ...

