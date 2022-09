Ciclismo: Mondiali, kazako Fedorov vince tra gli Under 23 (Di venerdì 23 settembre 2022) Wollongong, 23 set. -(Adnkronos) - Yevgeniy Fedorov è il nuovo campione del mondo nella prova in linea tra gli Under 23. Sul circuito di Wollongong il kazako si impone in volata sul ceco Mathias Vacek. La volata del gruppo, a soli 3", vede prevalere il norvegese Soren Waerenskjold, già oro nella cronometro e che si mette così al collo la seconda medaglia di questa rassegna iridata. Il primo degli italiani è Nicolò Buratti, 23°, a cui mancano le gambe per restare con i migliori al penultimo passaggio sulla salita di Mount Pleasant. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Wollongong, 23 set. -(Adnkronos) - Yevgeniyè il nuovo campione del mondo nella prova in linea tra gli23. Sul circuito di Wollongong ilsi impone in volata sul ceco Mathias Vacek. La volata del gruppo, a soli 3", vede prevalere il norvegese Soren Waerenskjold, già oro nella cronometro e che si mette così al collo la seconda medaglia di questa rassegna iridata. Il primo degli italiani è Nicolò Buratti, 23°, a cui mancano le gambe per restare con i migliori al penultimo passaggio sulla salita di Mount Pleasant.

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - ansacalciosport : Ciclismo: Mondiali; Fedorov vince prova Under 23. Il kazako precede il ceco Vacek, terzo il norvegese Waerenskjold… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Mondiali: Fedorov vince la prova Under 23 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Mondiali: Fedorov vince la prova Under 23 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Mondiali: Fedorov vince la prova Under 23 -